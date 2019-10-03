إسرائيل تعتقل 13 فلسطينياً بالضفة الغربية

عبدالرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

شن جيش الاحتلال، فجر أمس حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية فيما قام مستوطنون بالاعتداء على أطفال بالضرب في الخليل. وفي الأراضي المحتلة عام 1948 نفذت القرى والبلدات العربية إضرابا عاما أمس، كما شهدت بلدة مجد الكروم في الجليل تظاهرة حاشدة، احتجاجا على تنامي الجريمة وأعمال العنف داخل المجتمع العربي الذي يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تحاول تكريسه بين العرب عن طريق إهمال مناطقهم وتشجيع المجرمين.

وأعلن جيش الاحتلال اعتقال 13 فلسطينياً بتهمة مقاومة المستوطنين والاحتلال. كما أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي ضبط أسلحة ووسائل قتالية في منطقة نابلس.

وأصيب مصور صحفي، محمد راضي، برصاصة مطاطية في قدمه خلال اقتحام قوات الاحتلال، حي الطيرة في رام الله، أمس. فيما هدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وجدد العشرات من المستوطنين، أمس، اقتحامهم ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال.

وتأتي الاقتحامات لليوم الرابع على التوالي احتفالاً بما يسمى عيد «رأس السنة العبرية»، فيما دعت جماعات «منظمات الهيكل» إلى تصعيد وتيرة الاقتحامات في الأسبوع المقبل بمناسبة ما يسمى «يوم الغفران».

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن نحو 100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في المسجد، وتحديداً قبالة قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي رافقتهم حتى خروجهم من باب السلسلة، فيما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها المفروضة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

إلى ذلك، دهس مستوطنون بسيارتهم، الطفلة خديجة مراد تنوح (10 سنوات) على مفترق الفرديس شرق بيت لحم، ونقلت إلى المستشفى بحالة صحية خطيرة. يأتي ذلك بعد ساعات من اعتداء مجموعة من المستوطنين بالضرب على ثلاثة أطفال أشقاء تراوح أعمارهم بين 11 و13 عاماً أمام منزلهم قرب مستوطنة «رمات يشاي» المقامة في تل الرميدة وسط الخليل.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة إسرائيلية، حكماً بالسجن الفعلي مدة 18 شهراً على الأسيرة روان محمد السمحان من بلدة الظاهرية بالخليل والأسيرة هي أم لأربعة أطفال أكبرهم يبلغ 3 أعوام وأصغرهم رضيع يبلغ 8 شهور.

نفذت القرى والبلدات العربية في اسرائيل إضرابا عاما الخميس، كما شهدت بلدة مجد الكروم في الجليل تظاهرة حاشدة، احتجاجا على تنامي الجريمة وأعمال العنف داخل المجتمع العربي. وأفادت مراسلة فرانس برس في بلدة مجد الكروم أن الآلاف تظاهروا في شوارعها وأطلقوا هتافات تندد بتقاعس الشرطة الاسرائيلية عن مواجهة آفة العنف في البلدات العربية.

وجاءت الدعوة الى التظاهر والإضراب تلبية لدعوة من لجنة المتابعة العليا للبلدات العربية في ختام اجتماع طارئ الاربعاء في بلدة مجد الكروم بعد مقتل شابين وإصابة ثالث بجروح خطرة من ابناء هذه البلدة الثلاثاء.

وقال مدير «المركز العربي لمجتمع آمن» المحامي رضا جابر «سجلت 70 حالة قتل في صفوف العرب منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي.. الأسلحة مصدرها «تجار سلاح في إسرائيل يبيعونها للعرب.