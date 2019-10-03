شبوة: مقتل وإصابة مدنيين بقمع «الإصلاح» لتظاهرة سلمية

بسام عبدالسلام (عدن)

قتل مواطن يمني، وأصيب عدد آخر، إثر قمع ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني لتظاهرة سلمية في محافظة شبوة للتنديد بحالة الانفلات الأمني الذي خلفته الميليشيات عقب اجتياحها للمحافظة مطلع أغسطس الماضي.

وأفاد أحد المشاركين في التظاهرة لـ«الاتحاد» بأن ميليشيات الإصلاح أطلقت الرصاص الحي لتفرق المئات من المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في ساحة الحرية في مدينة عزان جنوب شرق شبوة للتعبير عن رفضهم لوجود الميليشيات الإخوانية، ومطالبة التحالف العربي بإعادة انتشار النخبة الشبوانية من أجل وضع حد للانفلات الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة.

وأشار إلى أن إطلاق النار أسفر عن مقتل مواطن، وإصابة عدد آخر بجراح نقلوا على أثرها إلى مستشفى حكومي في عزان، مضيفين أن الميليشيات الإصلاحية شنت حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين وأبناء المدينة بينهم أطفال وكبار في السن، واقتادتهم إلى عدد من الثكنات العسكرية.

وبث محتجون تسجيلاً مصوراً أثناء قيام عناصر مسلحة إخوانية بإطلاق النار على المتظاهرين، وسقوط أحد المواطنين صريعاً على الأرض، حيث بين التسجيل أن المحتجين لم يكونوا مسلحين أو يشكلون خطراً.

وأوضحت المصادر في مدينة عزان أن استنفاراً أمنياً كبيراً للقوات الإخوانية شهدته عزان منذ ساعات الصباح الأولى في محاولة منها لإفشال أي تحركات مجتمعية تطالب بخروجهم من المدينة وعودة قوات النخبة الشبوانية التي شاركت بفاعلية في محاربة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار، وفرضت قوات الإصلاح طوقاً أمنياً على مدينة عزان في محاولة منها لمنع وصول المشاركين في التظاهرة من مديريات شبوة .

وأشار القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي إلى أن أبناء شبوة خرجوا في عزان، دعماً لقوات النخبة الشبوانية رغم الإعدامات الميدانية والقمع والمداهمات التي نفذتها ميليشيات حزب الإصلاح، إلا أن المئات من أبناء شبوة أصروا على إكمال الفعالية الجماهيرية، موضحاً أن المشاركين في التظاهرة رددوا شعارات تدعو لاستقلال الجنوب، وعودة قوات النخبة الشبوانية، وشعارات أخرى مناوئة لحزب الإصلاح والحوثي، والتنظيمات المتطرفة كافة».