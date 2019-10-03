محلل أميركي: على ترامب معاقبة إيران بشكل «صارم وسريع»

دينا محمود (لندن)

أكد المحلل السياسي الأميركي المخضرم تيموثي كايل أنه يتعين على الولايات المتحدة الرد بشكل «صارم وحاسم وسريع» على الهجمات التي استهدفت منشآتي نفط سعوديتين منتصف الشهر الماضي بتدبير من «نظام الملالي» المهيمن على الحكم في إيران، واصفاً هذه الاعتداءات بـ«التصعيد الأخطر من نوعه في الحرب بالوكالة» التي تشنها طهران في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن هذه الهجمات - التي ضربت موقعيْ بقيق وخريص النفطيين في شرقي المملكة - تشكل اختباراً «لدور أميركا القيادي» على الساحة الإقليمية، خاصة بعد أن أثرت في الأيام التالية لها مباشرة، على الإمدادات النفطية في الأسواق، وأدت إلى أن يلجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لبلاده، لضمان استقرار أسعار النفط في الولايات المتحدة.

وأكد كايل أن إدارة ترامب باتت الآن بصدد «الانتقام» الضروري والحتمي ممن يقف وراء تلك الاعتداءات، قائلاً إن شكل الرد الذي سيقرره الرئيس ترامب «قد يحدد طبيعة دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال العقود القادمة».

وأشار كايل - في مقال نشرته صحيفة «فوردام رام» التي تصدر في مدينة نيويورك الأميركية - إلى أنه يتعين على واشنطن «أن تسير هنا على خيط رفيع يتحاشى العدوان من جهة ويتجنب الخضوع من جهة أخرى، وذلك لضمان المصالح المستمرة لها في الشرق الأوسط، وتجنب اندلاع صراع أوسع نطاقا في هذه المنطقة سواء بسواء».

وحث الكاتب إدارة ترامب على أن «تدرس عن كثب طبيعة الاعتداءات الأخيرة، ومصدرها وكيفية تنفيذها، والسبل المثلى للحيلولة من دون تكرارها، مؤكداً أن ذلك سيوفر للبيت الأبيض «معلومات شديدة الأهمية تفيده في الوقاية من أي هجمات مماثلة في المستقبل».

وقال المحلل السياسي البارز إن المرحلة التالية لذلك ينبغي أن تتمثل في اتخاذ قرار يحدد طبيعة الرد على «المعتدي، وهو إيران هنا على نحو شبه مؤكد، ما يستدعي تحركاً لا من جانب الولايات المتحدة وحدها، وإنما من قبل شركاء أوروبيين وآسيويين كذلك، بجانب الدول صاحبة المصلحة في المنطقة، تلك التي يتعين عليها التخطيط لبلورة رد موحد».

واستعرض كايل - في المقال الذي حمل عنوان «عندما تهاجم إيران السعودية فعلى الولايات المتحدة أن تضرب رداً على ذلك» -قائمة التدابير المحتمل اللجوء إليها في هذا الصدد، بدءاً من شن «ضربات انتقامية، مروراً بتشديد العقوبات الاقتصادية أو الدبلوماسية.. خاصة ضد الشخصيات الإيرانية التي يُشتبه في تورطها في هجمات بقيق وخريص بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل جنرالات الحرس الثوري، الذين شاركوا في تدريب المجموعات المتمردة» التي تعمل لحساب إيران في الشرق الأوسط.

وأكد كايل أنه بغض النظر عن طبيعة العمل الذي سترد به أميركا على إيران، فمن الضروري أن يكون «حاسما وألا يتأخر، وأن تُحشد فيه القوة الكاملة للولايات المتحدة وحلفائها، وإلا بدا الرئيس ترامب ضعيفا في أعين إيران وأمام العالم كذلك»، مشيرا إلى أن التناقض في مواقف بعض المسؤولين الأميركيين، بين وصف اعتداءات سبتمبر على السعودية بأنها «عمل حربي» والقول في الوقت نفسه إن بلادهم لا ترغب في المضي قدما على طريق شن الحرب، دفع البعض للتشكيك في اعتزام الإدارة الأميركية الرد بشكل فعلي عليها. وقال إنه ينبغي في مثل هذه الظروف أن «يعمل الرئيس الأميركي على وجه السرعة مع حلفاء بلاده في الخارج، من أجل توجيه رسالة صارمة إلى إيران وإلى أي طرف آخر يعتقد أن هجمات مثل تلك التي وقعت منتصف الشهر الماضي، يمكن أن تشكل عملاً مناسباً أو مفيداً له» ولمصالحه.

وحذر المحلل السياسي الأميركي من أن التقاعس عن القيام بذلك، قد يقود إلى أن « تتنازل الولايات المتحدة عن دورها في ضمان الاستقرار، ليس في الشرق الأوسط فحسب، وإنما على الساحة الاقتصادية العالمية كذلك».

وشدد على خطورة الأنشطة التخريبية التي ينخرط فيها «نظام الملالي» إقليمياً، مشيراً بصفة خاصة إلى دعمه السافر للميليشيات الحوثية المتمردة في اليمن، من خلال تقديم التسليح والتدريب لها، خاصة عبر تزويد هؤلاء المسلحين المتمردين بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.

واعتبر أن الطابع المعقد الذي اتسمت به هجمات 14 سبتمبر على شرق السعودية، يؤكد أنها ليست من تنفيذ مسلحين بدائيين مثل المتمردين الحوثيين الذين زعموا أنهم مسؤولون عنها، بل يشير إلى أن «الفاعل إما الجيش الإيراني، أو أي من الميليشيات المدعومة من طهران، والتي تعمل من العراق وإقليم كردستان».

وأكد كايل أن«نظام الملالي» حاول عبر تلك الاعتداءات استغلال «الضعف الصادم الذي تتسم به صناعة النفط في الشرق الأوسط في مواجهة أي عمل ينفذه طرف شرير، سواء كان دولة مثل إيران، أو تنظيماً إرهابياً، كالقاعدة، أو غير ذلك من الجماعات المتطرفة».

ولكن الكاتب أشار في نهاية المطاف إلى أن النظام الإيراني لم يفلح في تحقيق أهدافه من الوقوف وراء هجمات مثل هذه، بالنظر إلى أن التَبِعات الاقتصادية لها «لم تكن كارثية»، كما كان يأمل.