الحوثيون يفصلون 211 موظفاًً

عدن (الاتحاد) أقصت ميليشيات الحوثي الانقلابية نحو 211 موظفاً حكومياً في ديوان وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة صنعاء، واستبدالهم بعناصر وقيادات موالية لهم.

وأفاد مسؤول في وزارة التربية بصنعاء بأن توجيهات صدرت من شقيق زعيم الانقلابيين المدعو يحيى الحوثي والمعين كوزير للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب بفصل مئات الموظفين والمعلمين دون مسوغ قانوني تحت مبررات واهية، موضحاً أن المفصولين تم استبدالهم بعناصر موالية لهم بينهم قيادات مسلحة، وأخرى لا تحمل أية مؤهلات، وليست لديها أية كفاءات أو خبرات في الجانب التعليمي.

وأشار المصدر في صنعاء أن الحوثيين يواصلون مخططهم في حوثنة قطاع التعليم وتسخيره لمصالحهم الطائفية التي تروج للفكر الإرهابي المستوحى من إيران، مشيراً إلى أن عمليات الإقصاء والفصل التي تمارسها الميليشيات طالت موظفين ومعلمين غير منقطعين، ويؤدون مهامهم رغم نهب الحوثيين لمرتباتهم منذ أكثر من 3 أعوام.

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