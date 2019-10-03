أمير الكويت يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

تلقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة اطمأن خلاله على صحة سموه ونتائج الفحوص الطبية، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده على الدور الرائد الذي يقوم به أمير الكويت تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية وجهوده في دعم مسيرة العمل الإنساني وإعادة الاستقرار الإقليمي والحفاظ عليه والسعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة تعزيزاً للسلام والأمن في المنطقة وخارجها.