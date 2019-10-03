البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق

دعت مملكة البحرين مواطنيها، اليوم الخميس، إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن، نظراً للظروف الأمنية هناك.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، "دعت وزارة خارجية مملكة البحرين المواطنين الكرام إلى عدم السفر لجمهورية العراق الشقيقة في الوقت الراهن، نظراً للظروف الأمنية التي يمر بها العراق. كما تدعو كافة المواطنين المتواجدين في جمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورا، وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة".

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وتجتاح العراق حالياً مظاهرات احتجاجية غاضبة، للمطالبة بحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

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