كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: مقترحات جديدة من أجل صفقة الخروج من الأتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بوريس جونسون،

قالرئيس الوزراء البريطانى، اليوم الخميس، أمام البرلمان، إنه قام بمحاولة حقيقية لتضييق الفجوة، من أجل الحصول على صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون للنواب، إن خطته، التي ستشهد بقاء أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة للبضائع مع ترك الاتحاد الجمركي، كانت "حلًا وسطًا".

ولكن جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، انتقد المقترحات غير الواقعية والمدمرة.

وقال ليو فارادكار، رئيس الوزراء الأيرلندي، إن الخطط الجديدة مرحب بها، لكنها تقصر في عدد من الجوانب.

فيما أعلنت المفوضية الأوروبية، أن هناك نقاط إشكالية في اقتراح المملكة المتحدة وهناك حاجة إلى مزيد من العمل.

وقالت المجموعة الرئيسية، التي تركز على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي إن الخطط بشكلها الحالي، لا تمثل صفقة يمكن أن يصادق عليها أعضاء البرلمان الأوروبي، حسبما نقلت bbc.

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