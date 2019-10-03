كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الفرنسية: هناك فرصة أخيرة للتفاوض بين واشنطن وطهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الخميس، بأن أمام إيران والولايات المتحدة الأمريكية شهرا للجلوس إلى طاولة التفاوض، مشيرا إلى أن خطة طهران لزيادة أنشطتها النووية في نوفمبر ستؤدي لتجدد التوتر في المنطقة.

وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل مغادرته نيويورك الأسبوع الماضي، التوسط في محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وقال لو دريان، للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، "مازلنا نعتبر تلك المبادرات التي لم تنجح مطروحة، والأمر يرجع لإيران والولايات المتحدة للاستفادة منها في فترة زمنية محدودة نسبيا، لأن إيران أعلنت إجراءات جديدة لتقليص التزاماتها باتفاق فيينا في نوفمبر".

وأضاف، تلك الإجراءات تنذر بفترة جديدة من التوتر والتصعيد، ولذلك علينا أن نستغل المساحة السياسية المتاحة للمضي قدما.

وتابع لو دريان، قائلا، "هناك إطار عمل على الطاولة اليوم، نعتقد أننا يمكننا أن نتحرك على ضوئه، والدبلوماسية الفرنسية تعمل على ذلك".

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