كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا مظاهرات العراق إلى 29 قتيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا المظاهرات في عموم العراق، اليوم الخميس، إلى 29 قتيلا، والمصابين إلى أكثر من ألف مصاب.

وقال فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، "ارتفعت عدد الوفيات إلى 29 والإصابات إلى 1163، بين مدنيين ورجال أمن، في عموم العراق، بما فيهم 6 وفيات و80 مصابا من ذي قار".

وأضاف الغراوي، إن عدد الموقوفين الكلي 257 شخصا، والمفرج عنهم 209 آخرين.

وهناك أنباء حول تجدد التظاهرات بأعداد قليلة رغم حظر التجوال في بعض المناطق وسط بغداد، وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

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وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.