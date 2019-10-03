بعد أدائه المبهر في دوري الأبطال.. حكيمي يتحدث عن عودته لريال مدريد وحقيقة تواصله مع زيدان

عاد أشرف حكيمي، النجم المغربي المحترف في صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني، وواحد من أبرز اللاعبين في آخر جولات دوري أبطال اروبا، عاد إلى الحديث عن إمكانية عودته إلى فريقه الأول ريال مدريد، بعد انتهاء فترة الإعارة.

وبصم النجم المغربي، على أداء مبهر، أمس الأربعاء، بعد أن سجل هدفين اثنين في سلايفا براغ، وقاد بهما فريقه الألماني، لتحقيق أول انتصار في دور المجوعات، بعد تعادل في الجولة الأولى أمام برشلونة.

ففي حوار له مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نشر اليوم الخميس، قال حكيمي، إن أمر عودته لفريقه الأول، بعد انتهاء فترة الإعارة ” ليس بيدي، بل إنه بيد الفريقين، سيتحدثان في الصيف، وسأعرف في أي فريق سألعب الموسم المقبل”.

وفي الوقت الذي لم يعبر فيه حكيمي عن رغبته، بشكل صريح، في العودة للفريق الملكي، فقد زاد من هامش التكهنات بعد أن قال بأن ” تركيزه الآن منصب على فريقه الألماني، ” أرغب في التطور أكثر، والمواصلة على نفس المنوال، لذلك فكل تركيزي الآن منصب على فريقي الحالي”.

وأضاف النجم المغربي، المنحدر من مدينة واد زم: ” في الوقت الحالي لم أتحدث مع زيدان، لقد تضاعفت ثقتي في نفسي هنا في ألمانيا وأنا أسير في الطريق الصحيح”.