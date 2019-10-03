لشكر يسعى إلى لحصول على منصب وزاري في الحكومة الجديدة

يسعى إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إلى الحصول على منصب وزاري في الحكومة الجديدة المرتقبة، وعلمت «أخبار اليوم» أن لشكر طلب، خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزبه، منحه تفويضا لتدبير اختيار الأسماء المرشحة للاستوزار، وهو ما استجاب له المكتب السياسي.

وخلال الاجتماع نفسه، تحدث الحبيب المالكي عن أهمية رد الاعتبار إلى إدريس لشكر، في إشارة إلى ما تعرض له خلال مشاورات تشكيل حكومة العثماني في 2017، حين اعترض عبد الإله بنكيران على استوزاره في قطاع العدل. كما أبلغ المالكي قيادة الحزب بأن لشكر سيتولى «منصبا وزاريا وازنا».

المالكي يدفع بقوة لصالح تولي لشكر منصبا في الحكومة المقبلة، مقابل أن يتولى هذا الأخير دعمه لخلافته على رأس الحزب، كما أن لشكر يريد أن ينهي مساره في منصب وزير في الحكومة.