مراسلنا: قوة من جهاز مكافحة الارهاب تصل الى الديوانية للحفاظ على الامن في المحافظة

افاد مراسل السومرية بان قوة من جهاز مكافحة الارهاب تصل الى الديوانية للحفاظ على الامن في المحافظة.
هذا وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، حظر تجوال كاملا على الأفراد والمركبات في العاصمة بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر.
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