تحركات حكومية وبرلمانية بالعراق للتجاوب مع المتظاهرين

شهدت الساعات القليلة الماضية تحركا حكوميا وبرلمانيا عراقيا؛ للتجاوب مع مطالب المتظاهرين في المدن المختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر مطلع قوله إن ممثلين عن المتظاهرين أبدوا استعدادهم لتلبية دعوة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للتفاوض.

وقبل ساعات، أعلنت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي، دخولها في مفاوضات مباشرة مع ممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بمطالبهم المشروعة.

من جانبها، رحبت الأمم المتحدة، الخميس، بقرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بالتفاوض مع المتظاهرين.

في الوقت نفسه، أكد مصدر نيابي لـ(واع)، اليوم، أن البرلمان العراقي سيبحث في جلسته السبت المقبل، المظاهرات التي شهدتها بغداد وعدة محافظات.

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وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد دعا إلى حضور ممثلين عن المتظاهرين إلى مبنى المجلس لبحث مطالبهم.





والثلاثاء الماضي، اندلعت احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وبدأت القوات الأمنية العراقية، فجر الأربعاء، بالانتشار المكثف في شوارع بغداد وعزلها عن باقي المدن.

ودعت البحرين، الخميس، مواطنيها الموجودين بالعراق إلى ضرورة المغادرة فورا، مطالبة كذلك بتجنب السفر إلى هذا البلد في الوقت الراهن.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية تحذيرا للمسافرين إلى العراق، في ظل احتجاجات داخلية اندلعت منذ مطلع الشهر الجاري.