رئيس لجنة المخابرات بـ"النواب" الأمريكي يتهم ترامب بـ"حنث" القسم‎

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب حنث بالقسم الذي أداه في الرئاسة، عندما طلب من الصين التحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق.



وأضاف شيف للصحفيين أن رئيس الولايات المتحدة يشجع دولة أجنبية على التدخل مجددا لمساعدة حملته الانتخابية بالتحقيق مع منافس، وهذا حنث خطير بالقسم كرئيس.

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وأوضح أن ما حدث يعرض الانتخابات للخطر، مطالبا النواب الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء بإدانة ذلك التصرف.

وفي وقت سابق طلب ترامب من أوكرانيا والصين التحقيق في أنشطة منافسه السياسي جو بايدن، في دفاع علني عن تصرف دفع الديمقراطيين في الكونجرس لبدء إجراءات لمساءلته تمهيدا لعزله.

وبدأ الديمقراطيون في 24 سبتمبر/أيلول تحقيقاً بحق ترامب بهدف عزله، على خلفية اتهامهم إياه بأنه طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، نهاية يوليو/تموز، التحقيق حول نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي قد يكون منافسه الديمقراطي في انتخابات 2020.

وصعّد الرئيس الأمريكي من حدة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبراً إياه "انقلاباً".