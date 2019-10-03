التطوع في الانتخابات الإماراتية.. انعكاس لثقافة مجتمعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نسخة جديدة لانتخابات المجلس الاتحادي في دولة الإمارات ٢٠١٩، تجسد تكاتف مختلف الفئات داخل الدولة في صناعة المستقبل والتعبير عن إرادتهم عبر العملية الانتخابية، إضافة إلى تمثيله لتمكين المرأة الإماراتية وتفعيل مشاركتها الإيجابية في الحياة السياسية الإماراتية، وهو ما يجسده شعار الانتخابات الذي يضم صورة طفل وطفلة يحملان علم دولة الإمارات العربية المتحدة.
من ناحية أخرى، تأتي مشاركة أبناء الإمارات الإيجابية عبر تطوعهم في تنظيم هذا الحدث الوطني على أعلى مستوى، لتضفي مزيدا من الزخم على الانتخابات.
فقد أعلنت اللجنة الوطنية العليا عن شروط الانضمام التطوعي للجنة التنظيم، وجاءت في مقدمتها: أن يكون إماراتي الجنسية ولا يقل عمره عن ٢١ عاما، إلى جانب التزامه بحضور الدورة التدريبية التأهيلية واجتيازها بنجاح، وفي المقابل يحصل المتطوع على خبرات متنوعة لاكتسابه مهارات العمل في المراكز الانتخابية، إضافة إلى إثراء معرفته عن برنامج رئيس الدولة للتمكين السياسي، وإلمامه بالأطر القانونية لسير العملية الانتخابية.
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