أمين عام الأمم المتحدة يطمئن على صحة أمير الكويت

لقاء سابق لأمير الكويت مع الأمين العام للأمم المتحدة

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، للاطمئنان على صحته.

والجمعة 13 سبتمبر/أيلول الجاري، غادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى في أمريكا بعد إتمام فحوصات طبية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الكويت والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة.

Advertisements

وثمن جوتيرس الدور الرائد لأمير الكويت تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية، وجهوده في دعم مسيرة العمل الإنساني وإعادة الاستقرار الإقليمي والحفاظ عليه والسعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة، تعزيزا للسلام والأمن في المنطقة وخارجها.

بدوره، شكر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأمين العام للأمم المتحدة على ما عبر عنه من طيب المشاعر، مقدرا هذه المبادرة الطيبة ومتمنيا له موفور الصحة والعافية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح أعلن، الأحد 8 سبتمبر/أيلول الجاري، تأجيل لقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان من المقرر أن يستضيف ترامب أمير الكويت في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق ما أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.

يشار إلى أن آخر زيارة لأمير الكويت لواشنطن في سبتمبر/أيلول 2018، حيث عقد مباحثات مع الرئيس ترامب.