موسكو تساعد بكين في بناء نظام إنذار ضد الصواريخ

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رويترزالخميس 2019/10/3 10:23 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن موسكو تساعد بكين في بناء نظام إنذار ضد هجمات الصواريخ، وهو أمر لا تملكه في الوقت الراهن سوى روسيا نفسها والولايات المتحدة.
وأضاف بوتين أمام مؤتمر للسياسات الدولية بمنتجع سوتشي الروسي، قائلا "هذا أمر بالغ الأهمية سيزيد بشكل جذري من القدرات الدفاعية لجمهورية الصين الشعبية".
وشهد التعاون العسكري بين موسكو وبكين السنوات الأخيرة، طفرة كبيرة، ففي العام الماضي شارك الجيش الصيني في المناورات العسكرية الدولية الكبرى "الشرق".
وفي يوليو/تموز من العام الجاري نفذت الدولتان ولأول مرة، عمليات دورية جوية استراتيجية مشتركة فوق مياه بحر الصين الشرقي وبحر اليابان.
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