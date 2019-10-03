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وكالة أنباء الإماراتالخميس 2019/10/3 09:59 م بتوقيت أبوظبي
موقع مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في التصويت المبكر
سجلت مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي نجاحاً كبيراً في كافة إمارات الدولة، خلال الأيام الثلاثة المخصصة لها.
واختتمت عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، الخميس، والتي استمرت 3 أيام، في المراكز التسعة المتوزعة بجميع إمارات الدولة.
وأكدت لجنة عجمان أنها لم تتلق خلال أيام التصويت الثلاثة أي شكوى تتعلق بسير العملية الانتخابية.
وفي أم القيوين، سجلت عملية التصويت المبكر إقبالا لافتا من الناخبين في اليوم الثالث والأخير؛ لاختيار ممثليهم.
وشهدت إمارة الشارقة إقبالا واسعا من أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت المبكر في انتخابات "الوطني الاتحادي".
وسجل أعضاء الهيئات الانتخابية إقبالا على مراكز التصويت المبكر في إمارة أبوظبي أيضاً.
وثمّن الناخبون والمرشحون في كافة إمارات الدولة الجهود المقدمة لإنجاح عملية التصويت من خلال توفير مختلف الخدمات وضمان راحة المواطنين وسهولة الإجراءات.
والثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول بدأت عمليات "التصويت المبكر"، بهدف إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حال عدم تمكنهم من التصويت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتنتهي فترة الحملات الانتخابية للمرشحين، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك عند الساعة 2 ظهراً.
وتنطلق عملية الانتخاب في اليوم الانتخابي الرئيسي في 39 مركزا انتخابيا في مختلف مناطق الدولة، عند الساعة الثامنة من صباح السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتنتهي في تمام الثامنة من مساء اليوم ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال مميز بآخر أيام التصويت المبكر لانتخابات "الاتحادي" بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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