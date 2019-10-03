إقبال مميز بآخر أيام التصويت المبكر لانتخابات "الاتحادي" بالإمارات

سجلت مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي نجاحاً كبيراً في كافة إمارات الدولة، خلال الأيام الثلاثة المخصصة لها.

واختتمت عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، الخميس، والتي استمرت 3 أيام، في المراكز التسعة المتوزعة بجميع إمارات الدولة.



وأكدت لجنة عجمان أنها لم تتلق خلال أيام التصويت الثلاثة أي شكوى تتعلق بسير العملية الانتخابية.

وفي أم القيوين، سجلت عملية التصويت المبكر إقبالا لافتا من الناخبين في اليوم الثالث والأخير؛ لاختيار ممثليهم.

وشهدت إمارة الشارقة إقبالا واسعا من أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت المبكر في انتخابات "الوطني الاتحادي".

Advertisements

وسجل أعضاء الهيئات الانتخابية إقبالا على مراكز التصويت المبكر في إمارة أبوظبي أيضاً.

وثمّن الناخبون والمرشحون في كافة إمارات الدولة الجهود المقدمة لإنجاح عملية التصويت من خلال توفير مختلف الخدمات وضمان راحة المواطنين وسهولة الإجراءات.

والثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول بدأت عمليات "التصويت المبكر"، بهدف إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حال عدم تمكنهم من التصويت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.





وتنتهي فترة الحملات الانتخابية للمرشحين، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك عند الساعة 2 ظهراً.

وتنطلق عملية الانتخاب في اليوم الانتخابي الرئيسي في 39 مركزا انتخابيا في مختلف مناطق الدولة، عند الساعة الثامنة من صباح السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتنتهي في تمام الثامنة من مساء اليوم ذاته.

