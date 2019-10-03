كتيلي: لا عصا سحرية بيد الرئيس عون والقصد من كلامه عن التظاهر أنه مسؤول ويشعر مع الشعب

أوضحت نائبة رئيس "​التيار الوطني الحر​" مارتين نجم كتيلي، تعليقًا على كلام رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عن أنّه سيدعو إلى التظاهر عند الضرورة، أنّ "القصد أنّه مسؤول ويشعر مع الشعب، مثل كلّ الناس الّتي تشعر أنّ هناك عرقلة لمحاولة النهوض بالبلد وتيئيسًا، ومن هنا خَرجت الفكرة".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "صلاحيّات الرئيس بالنظام الحالي ليست مُطلقة، ولا عصا سحرية بيده ليغيّر كل الوضع"، لافتة إلى أنّ "تكتل "لبنان الوطني" لا يشكّل نصف ​المجلس النيابي​ أو الأكثري المطلقة، وفي ​الحكومة​ لا يشكّل وزراء التكتل النصف أو الأكثريّة المطلقة أيضًا. بالتالي أيّ تغيير أو تطوّر أو خطة للنهوض، بحاجة للتعاون مع الفرقاء الآخرين".

وبيّنت كتيلي أنّ "كلّ من الحلفاء لديه مصلحته أيضًا، مقابل المصلحة العامة"، مشدّدةً على أنّ "موعد 13 تشرين الأول هذا العام لن يكون كسواه، وسيتضمّن رسائل واضحة".