فتفت: باسيل نموذج جديد سياسيا وكلمة خاطئة ممكن أن تغير سياسة البلد كما نشهد اليوم

أكّد عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​سامي فتفت​، أنّ "الخبرة أساسيّة في الحياة السياسيّة، فكلمة خاطئة واحدة ممكن أن تغيّر ​سياسة​ البلد، كما نشهد اليوم". ولفت إلى أنّ "من المستحيل أن يصل أحد لما وصل إليه رئيس الجمهورية الراحل ​بشير الجميل​ بالحياة السياسية، لذا تصعب المقارنة بينه وبين النائب ​نديم الجميل​". وبيّن أنّ "رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ ثوريّ، والأشخاص يحبّون هذا الطبع".

ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ نموذج جديد في الحياة السياسيّة، وهو شرس ويضع خلافاته على الطاولة، وشريحة كبيرة من "المستقبل" لم تتقبّل بعد كلامه ومواقفه". وركّز على أنّ "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ هو طبعًا نموذج ناجح في "الوراثة السياسيّة"، فقد ثبّت وجودًا معيّنًا لـ"تيار المستقبل" في البلد، بعدما كان ذاهبًا إلى الهاوية".

ونوّه فتفت إلى أنّ "رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ يختلف في الحقيقة عن الصورة الّتي كوّنها البعض عنه بسبب هفوة قام بها وانتشرت إعلاميًّا، ولديه مخطّط معيّن في العمل السياسي". وذكر أنّه "حصل تغيّر إنمائي في المنطقة الّتي تنوب عنها النائبة ​ستريدا جعجع​، منذ تولّيها مهامها. كما أنّه يجب إعطائ النائبة ​ديما جمالي​ فرصًا أكثر وعدم انتقادها، ولم يخطئ الحريري بإعطائها فرصة".

وشدّد على أنّ "عضوي تكتل "لبنان القوي" النائبين ​نعمة افرام​ و​نقولا صحناوي​ عمليّان ولا ينجرّان كثيرًا خلف التصاريح الّتي تخلق تشنّجًا سياسيًّا". وأشار إلى أنّ "ما يميّز "المستقبل" أنّه تيار جديد لم يشارك ب​الحرب اللبنانية​، وهو عابر للطوائف وخطابنا لا يوجد فيه الحديّة الطائفيّة كغيرنا من الأحزاب".

كما وصف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بـ"الحكيم، الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ بالشخص الّذي يمكنه إيصال رسالته جيّدًا وهو خصم بالسياسة، رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ بالخبير باللعبة السياسيّة، رئيس "التيار المردة" ​سليمان فرنجية​ بالصادق والشفاف، وسامي الجميل بالطموح الّذي يجب أن يكون أكثر واقعيّة".