OTV: يمكن للبنان رفع دعوى ضد أميركا بحال رفضت إعطائه مخزون الذهب الخاص به

أكدت مصادر مطلعة لقناة الـ"OTV" أن "كل ما يشاع عن وضع ​أميركا​ يدها على مخزون ​لبنان​ من ​الذهب​ الذي كانت قد وضعته ​الدولة اللبنانية​ فيها غير صحيح لان لبنان منذ العام 1980 لم تخلف عن سداد ديونه وهذا ما اكد عليه ​تقرير​ "​موديز​" بكل وضوح"، موضحةً أن "كل دول ​العالم​ تضع مخزونها من الذهب إما في ​سويسرا​ إما في أميركا لأنهما آمنتان في هذا الامر وفي حال طلب لبنان استرداد مخزونه ورفضت أميركا ذلك فيحق للبنان رفع دعوى امام محاكم نيويورك".

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