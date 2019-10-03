أعلنت "الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا- AUST"، "أنّها وقّعت ممثَّلةً برئيستها هيام صقر، اتفاق تعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية في وزارة الطاقة والمياه، بحضور وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري".
ولفتت في بيان، إلى أن "الجانبين اتّفقا على التعاون في المجالات المتعلّقة بقطاع النفط والغاز، من أجل وضع إطار تعاون لتبادل الخبرات، تنفيذ البرامج والأنشطة العلميّة وإجراء البحوث، وذلك لتعزيز قدرات الطلاب والباحثين في قطاع البترول، لما فيه مصلحة المجتمع اللبناني".
وأوضحت أنّ "الجامعة وقّعت أيضًا في أيلول الماضي، اتفاقيّة تعاون مع الشركة النفطية العالمية "Schlumberger" في مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاقية بين "AUST" وهيئة قطاع البترول بوزارة الطاقة للتعاون بمجال النفط والغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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