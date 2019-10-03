توقيع اتفاقية بين "AUST" وهيئة قطاع البترول بوزارة الطاقة للتعاون بمجال النفط والغاز

أعلنت "الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا- AUST"، "أنّها وقّعت ممثَّلةً برئيستها هيام صقر، اتفاق تعاون مع هيئة إدارة ​قطاع البترول​ اللبنانية في ​وزارة الطاقة والمياه​، بحضور وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري".

ولفتت في بيان، إلى أن "الجانبين اتّفقا على التعاون في المجالات المتعلّقة بقطاع ​النفط والغاز​، من أجل وضع إطار تعاون لتبادل الخبرات، تنفيذ البرامج والأنشطة العلميّة وإجراء البحوث، وذلك لتعزيز قدرات الطلاب والباحثين في قطاع البترول، لما فيه مصلحة ​المجتمع اللبناني​".

وأوضحت أنّ "الجامعة وقّعت أيضًا في أيلول الماضي، اتفاقيّة تعاون مع الشركة النفطية العالمية "Schlumberger" في مصر".