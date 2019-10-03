علمت قناة الـ"OTV" أن "وزير المال علي حسن خليل أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أن التضامن الوزاري هو فوق كل اعتبار وأن أي استهداف سياسي لموقع الرئاسة والرئيس لن يكون وحل المشاكل إذا يبدأ بالموازنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: خليل اكد شدد خلال الجلسة على أن أي استهداف سياسي لموقع الرئاسة والرئيس لن يكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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