اعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انها "قامت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بافتتاح مشروع إعادة تأهيل وتوسيع المدارس الرسمية هذا الأسبوع والذي تم إطلاقه في عام 2018".
واشارت الى انه "تم من خلال هذا المشروع إختيار 15 مدرسة ليتم إعادة تأهيلها في جميع أنحاء لبنان بهدف تسجيل عدد أكبر من الطلاب اللبنانيين والسوريين بالإضافة إلى تعزيز الحصول على تعليم جيد في المدارس الرسمية اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية اللاجئين ووزارة التربية اعادتا تأهيل 15 مدرسة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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