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مفوضية اللاجئين ووزارة التربية اعادتا تأهيل 15 مدرسة رسمية

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اعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انها "قامت بالتعاون مع ​وزارة التربية والتعليم العالي​ بافتتاح مشروع إعادة تأهيل وتوسيع ​المدارس الرسمية​ هذا الأسبوع والذي تم إطلاقه في عام 2018".

واشارت الى انه "تم من خلال هذا المشروع إختيار 15 مدرسة ليتم إعادة تأهيلها في جميع أنحاء ​لبنان​ بهدف تسجيل عدد أكبر من ​الطلاب​ اللبنانيين والسوريين بالإضافة إلى تعزيز الحصول على تعليم جيد في المدارس الرسمية اللبنانية".

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