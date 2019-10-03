الدفاع المدني: 3 جرحى جراء حادث سير بين شاحنة وسيارة في برج الشمالي- صور

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جريحًا إلى "مستشفى جبل عامل" أُصيب جراء تعرّضه ل​حادث سير​ وقع بين شاحنة و سيارة في برج الشمالي - صور".

وأوضحت أنّ "العناصر عملوا أيضًا على سَحب جريح ثان باستعمال معدّات الإنقاذ الهيدروليكية، بسبب تضرّر هيكل السيارة بشدّة جراء قوة الحادث، ونُقل مع جريح ثالث بواسطة جهات أُخرى إلى المستشفى للمعالجة".