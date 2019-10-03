الطقس غدا غائم جزئياً وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

اعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتقلب تدريجياً".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة.

الأحد:غائم جزئياً يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم مع انخفاض درجات الحراراة ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات وتتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة أحياناً اعتباراً من الظهر.