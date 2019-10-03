الطقس غدا غائم جزئياً وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتقلب تدريجياً".
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة.
الأحد:غائم جزئياً يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم مع انخفاض درجات الحراراة ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً اعتباراً من الظهر.
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