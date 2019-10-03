ريفي: نفتقد للأمن الاجتماعي والاقتصادي وهل يشعر المسؤولون بأوضاع الناس وهمومها؟

شدّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على أنّ "لا أحد يستطيع إسكات صوتنا، فنحن نفتقد للأمان الاجتماعي والاقتصادي. من حقّنا أن نصرخ في وطنٍ لا توجد فيه فرص عمل لشبابنا، فتهاجر الأدمغة الى الخارج، ومن حقّنا أن نتساءل لِم لا يوجد حلّ لكهرباء 24/24 ساعة ولأزمة ​النفايات​ وسواها".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى المسؤولين، سائلًا: "هل تشعرون بأوضاع الناس وهمومها؟ هل ما يعيشونه هو وضع طبيعي؟ ليتذكّروا قول الإمام علي: عجبتُ لمن لا يجد قوتَ يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرًا سيفه؟".