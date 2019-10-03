وزارة البترول المصرية أعلنت خفض أسعار البنزين بأنواعه في السوق المحلية

أقرّت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، المعنيّة بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.
وأوضحت وزارة البترول المصرية في بيان، أنّ "التخفيض سيكون 25 قرشًا لليتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80 أوكتان، 7.75 جنيه لبنزين 92 أوكتان، و8.75 لبنزين 95 أوكتان، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعيّة بـ250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا".
ولفتت إلى أنّ القرار الحكومي بإقرار الأسعار الجديد، جاء "في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من تموز إلى أيلول 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقّق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال الفترة نفسها".
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