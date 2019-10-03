دعوة لفتح مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا للاتحاد الأوروبي









اسماء السيد - بروكسل: دعا القادة الاربعة للمؤسسات الاوروبية دونالد توسك وجان كلود يونكر واورسولا فون دير لاين وديفيد ساسولي، في رسالة مشتركة نشرت الخميس، الدول الاعضاء الى فتح مفاوضات حول انضمام البانيا وشمال مقدونيا.

وكتب يونكر الرئيس المباشر للمفوضية الاوروبية وفون دير لاين الرئيسة المنتخبة للمفوضية وتوسك رئيس المجلس الاوروبي وساسولي رئيس البرلمان الاوروبي "لقد قامت كل من مقدونيا الشمالية والبانيا كل ما طلبناه منهما".

وأضافوا "ان الاتحاد الاوروبي اليوم أمام خيار استراتيجي" وان فتح مفاوضات سيشكل "اختبارا لقدرة الاتحاد على الوفاء بوعوده والنظر الى المستقبل".

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وتابعوا في الرسالة التي نشروها قبل القمة الاوروبية يومي 17 و18 اكتوبر "نعتقد أنه حان وقت بدء هذه المفاوضات".

وتبدو معظم الدول مستعدة لبدء المفاوضات، لان البلدين المرشحين لبيا كافة الشروط. لكن فرنسا وهولندا والدنمارك تعرقل عملية الانضمام. كما أبدت المانيا تحفظا.

وعبرت دول وسط اوروبا الاربع (المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا) في 12 سبتمبر، عن دعمها بدء مفاوضات انضمام البلدين.

وكان الاتحاد الاوروبي طلب من تيرانا خصوصا مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد في حين طلب من سكوبي تغيير اسم البلد الى "جمهورية شمال مقدونيا" وذلك لتسوية خلاف مع اليونان.