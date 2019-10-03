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تعرف على أبرز شروط التراخيص فى المحال العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون المحال العامة عدة إجراءات وشروط بشأن التراخيص سواء (المقاهى، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهى، وغيرها)، وينشر الخليج 365، هذه الإجراءات وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون اليوم.

 

يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة

 

قبول الطلب أو رفضه مسببًا يكون خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً

 

يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه

 

حال عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة

 

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لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة

 

يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه

 

تحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص

 

لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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