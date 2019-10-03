شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: الإخوان سرطان فى جسد الأوطان.. وجماعة خائنة للدين والوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف محمد مصطفى الباحث المتخصص فى شئون حركات التيارات الإسلامية، جماعة الإخوان الإرهابية بالسرطان فى جسد الأوطان الذى يجب أن يتم التخلص منه.

وقال مصطفى فى تصريحات له، "الإخوان سرطان في جسد الأوطان، إضراب نقابة المعلمين في الأردن إخوان، وقضاء تونس يعرقل الانتخابات بأجندة النهضة الإخوانية، وحزب الإصلاح اليمني الإخواني داخل تحالف الشرعية يتخابر لصالح الحوثيين، وفى مصر تم دعم المتأسلمين ضد مصر بأجندة إخوانية".

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وتابع، "ولولا يقظة مصر ما كان لشبكة التخابر الإخواني فى المنطقة العربية أن تسقط ويتم تسليم أعضاء الشبكة الإخوانية لجهات المعنية" مضيفا :" في الجزائر الإخوان فخخوا الحراك الثوري وشقوا صفوفه بتحالفاتهم المشبوهة، كما أنه فى مصر المرفق الحكومي يخترقه الإخوان، وداخل المجتمع والأسر المصرية يوجد إخوان يشكلون الحضانة الاجتماعية للإرهاب".

وأضاف، "الإخوان هو مرض خطير وليس فكرا يمكن مقارعته بفكر، مرض داخل جسد الأوطان يعيق تقدمها بتخابرهم مع الخارج لإنهاك الداخل، بغية قيام الجماعة علي إنقاص وطن، ولكن الله يأبى أن ينتصر مشروع كهذا لقيط لشذا الآفاق الإخوان المتأسلمين، والله لا يصلح عمل المفسدين، وستبقي مصر مهما حاولوا صخرة كأداء تتحطم عليها مشاريع الدول الكبرى في مشاغلتنا، وإنهاكنا من خلال هذه الجماعة الخائنة للدين والوطن".