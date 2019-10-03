المالكي يناقش من جديد غياب البرلمانيين مع رؤساء اللجان

عاد من جديد، رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إلى مناقشة ظاهرة غياب البرلمانيين عن أشغال المجلس، وذلك في اجتماعه، أول أمس الثلاثاء، مع رؤساء اللجن الدائمة، وبحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي.

الاجتماع، الذي خصص للتحضير للدورة التشريعية المقبلة، التي سيفتتحها الملك، الأسبوع المقبل، ناقش موضوع الغيابات، ليدعو المجلس، عقبه، البرلمانيين إلى “العمل على مواكبة حضور النواب في أشغال اللجن الدائمة، والشروع في التطبيق الفعلي لمقتضيات النظام الداخلي، المتعلقة بظاهرة الغياب”، بحسب بلاغ للمجلس.

وحث المجلس على “تسريع وتيرة عمل اللجن الدائمة، وضرورة إنهاء دراسة النصوص التشريعية قيد الدرس باللجن الدائمة”.

وبخصوص مقترحات القوانين، أكد الاجتماع على أهمية المبادرات النيابية في مجال اقتراحات القوانين؛ كما تم التطرق إلى الإجراءات، والاتصالات، التي يجب أن تتم مع الحكومة، من أجل التعاون، والتنسيق، لعقد جلسة عمومية منتظمة، وخاصة لدراسة مقترحات القوانين.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تأكيد “ضرورة الإسراع في إنهاء أشغال المهام الاستطلاعية المؤقتة قيد الإنجاز، والتقيد بمقتضيات النظام الداخلي، كما تمت الدعوة إلى أن يكون لهذه المهام قدرة اقتراحية في تقاريرها المنجزة، وأن تكتسي بعدا وطنيا، وتحظى توصياتها، واقتراحاتها بالتتبع الدقيق.