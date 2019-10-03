كأس محمد السادس.. الرجاء يكرر فوزه على الهلال بالقدس ويتأهل للدور القادم

كرر فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ممثل الكرة المغربية في بطولة محمد السادس، انتصاره على هلال قدس الفلسطيني، يعد أن فاز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم الخميس، بمدينة القدس الفلسطينية، عن إياب دور ال 32من المنافسة العربية .

ممثل الكرة المغربية دخل المباراة ضاغطا من أجل حسم المباراة مبكرا، فخلق عددا من الفرص الخطيرة لكنه لم يفلح في تحويلها إلى أهداف لينتهي النصف الأول كما بدأ بالتعادل السلبي.

النجاعة الهجومية التي افتقدها الرجاء في الشوط الأول وجدها مع بداية النصف الثاني بين اقدام الكونغولي فابريس نغوما، ومع مرور الدقائق زاد ضغط الرجاء وعجز الفريق الفلسطيني، عن إصدار أي رد فعل، قبل أن ينهي البديل أيوب نناح الأمور بشكل تام، بهدف ثاني، في الدقيقة 83.

وكان الفريق الأخضر قد انتصر في مباراة الذهاب بالدار البيضاء بنفس النتيجة هدف لمثله.