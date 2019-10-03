المحكمة الفرنسية قريبة من إنهاء فصول قضية “لمعلم”..الحكم قريبا

يرتقب أن يصدر القضاء الفرنسي، في مطلع السنة المقبلة، حكمه في قضية الفنان المغربي، سعد لمجرد، المتابع بتهمة “الاعتداء الجنسي”، بعد أكثر من 3 سنوات على بداية هذه القضية.

ويحسم قرار المحكمة مصير لمجرد، الذي يتابع في سراح مؤقت، وسط تفاؤل في صفوف دفاعه، للحصول على حكم لصالح موكلهم، والسماح له بالعودة إلى بلاده المغرب، بشكل نهائي، مقابل كفالة يدفعها، أو حتى بشكل مؤقت إذا استمرت أطوار المحاكمة، ووصولها إلى مرحلة الاستئناف.

وسبق أن أسقط القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب عنه في قضيته الأولى، وأصبح متابعا بتهمة الاعتداء الجنسي، في حين لاتزال تفاصيل قضيته الثانية غير متاحة.

لمجرد مرغم، في الفترة الحالية، منذ انطلاق متاعبه مع القضاء على المكوث في باريس حتى البت في قضيته، وتمكن في مرات عديدة من الحصول على موافقة القضاء لزيارة بلده المغرب، أما على صعيد مشواره الفني، فهو لا يزال حريصا على الحضور بقوة عبر إصدار أغان وكليبات في ظل حرمانه من المشاركة في حفلات، أو مهرجانات.