موهبة حكيمي تنفجر في دورتموند ويصل صداها لريال مدريد

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برز اسم الدولي المغربي أشرف حكيمي، بقوة في مباراة بوروسيا دورتموند أمام سلافيا براج، وتوج بطلًا للقاء، بعد أن أحرز أول ثنائية مغربية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة 35 من عمر المباراة، أحرز المغربي أشرف حكيمي (20 عامًا) بيسراه هدف السبق أمام سلافيا براغ، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، رغم أنه يلعب أساسًا بيمناه.

ضاعف حكيمي بعد ذلك في الدقيقة 89، النتيجة ليخرج فريقه بوروسيا دورتموند فائزًا خارج قواعده بفضل هدفي لاعب المنتخب المغربي.

وكان لا بد للمدرب السويسري لوسيان فافر عند نهاية المباراة الوقوف عند الدور الذي لعبه حكيمي وأدائه المبهر في هذه المباراة قائلًا: “لقد لعب بشكل رائع رغم أنه ليس معتادًا على هذا المركز” في إشارة الى إشراك الظهير الأيمن في مركز الجناح الأيسر.

أما أوندري كوديلا، مدافع سلافيا براج، فوصف ما عاناه في تلك المباراة قائلا: “حكيمي امتطى على دراجته النارية وتجاوز الجميع”.

مفتاح نجاح “مؤقت”

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي أنقذ فيها حكيمي دورتموند، فالسيناريو ذاته حدث في منافسات الجولة الثانية من الدوري المحلي أمام فريق كولون، عندما أحرز هدف السبق لدورتموند ما أثار الحماسة في قلوب زملائه، لكن سرعان ما خفتت حين أحرز كولن التعادل.

غير أن حكيمي عاود الكرة، فكان هدفه الثاني في تلك المباراة مفتاح دورتموند الحقيقي لحسم اللقاء لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

حكيمي انتقل إلى دورتموند على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني في صيف 2018، لكن الإصابة منعته من اللعب لفترة طويلة الموسم الماضي.

مستقبل حكيمي

وعند إعارته من الملكي كان مقررا لحكيمي مركز الظهير، لكنه تقدم إلى مركز الجناح، والنتيجة كانت ذات مردودية على الجميع، اللاعب والفريق على حد سواء. السرعة الفائقة أو “دراجته النارية” على حد وصف كوديلا وصلت إلى أقصى دوارنها على ما يبدو، لتظهر إمكانياته الرفيعة.

ووفق تصريحات صادرة عن إدارة النادي الألماني، فإن دورتموند سيسعى إلى التعاقد مباشرة مع حكيمي، لكن الأمر لا يبدو سهلا فريال مدريد يتابع تطور حكيمي بدقة، وربما ينتظر عودته بانتهاء الإعارة.

وفي حال واصل الموسم بهذا المستوى فلن يفرط في ابنه الذي ترعرع ضمن مؤسساته. وإن قبل الملكي الأبيض بالصفقة فمن المؤكد أنها لن تكون بقيمة يقبل بها دورتموند، أما اللاعب فهو يفضل مدريد بيته الأول.

وما هو مؤكد الآن أن حكيمي باقٍ في “إيدونا بارك” إلى غاية الصيف المقبل، لحسن حظ دورتموند.