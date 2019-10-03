ترامب يدعو الصين كذلك للتحقيق مع بايدن واتهامات بحنثه بالقسم الرئاسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه يريد من أوكرانيا والصين التحقيق في أنشطة منافسه السياسي نائب الرئيس السابق، جو بايدن، وابنه، وهو ما اعتبره رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي حنثا أساسيا بقسمه.

وكشفت مكالمة هاتفية جرت في 25 تموز/ يوليو، ونشر البيت الأبيض نصها، أن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لفتح تحقيق في أنشطة بايدن وابنه هانتر.

وجاء الكشف عن المكالمة بعد شكوى من مبلّغ ادعى أن ترامب حجب المساعدات الأميركية لكييف للضغط على الرئيس الأوكراني للانصياع لطلبه.

وقال ترامب في رد على سؤال عما يريد من زيلينسكي فعله "أوصي بأن يفتحوا تحقيقا في (أنشطة) بايدن وابنه".

وأضاف ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض لزيارة فلوريدا، أنه يعتقد أن على الصين أيضا فتح تحقيق في أنشطة الاثنين، في تلميح لمزاعم غير مؤكدة أطلقها هو ومحاميه عن تعاملات هانتر بايدن في الصين.

Advertisements

وقال الرئيس الأميركي "وبالمناسبة.. على الصين أيضا بدء تحقيق في (أنشطة) بايدن وابنه لأن ما حدث في الصين أمر سيئ مثلما حدث في أوكرانيا".

ولدى سؤاله عما إذا كان ينوي الطلب من الصين التدخل رد ترامب "إنه بالتأكيد أمر يمكننا أن نبدأ التفكير فيه".

وفي رد فعل أولي، اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، آدم شيف، أن ترامب حنث بالقسم الذي أداه في الرئاسة عندما طلب من الصين التحقيق مع بايدن، والذي قد ينافسه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.

وقال شيف، وهو ديمقراطي، للصحافيين "رئيس الولايات المتحدة يشجع دولة أجنبية على التدخل مجددا لمساعدة حملته الانتخابية بالتحقيق مع منافس، وهذا حنث خطير بالقسم كرئيس. هذا يعرض انتخاباتنا للخطر. هذا يعرض أمننا القومي للخطر. ينبغي أن يكون ذلك التصرف مدانا من كل عضو بهذا المجلس من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء".