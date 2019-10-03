أحلام توجه رسالة إلى الشعب العراقي

كتبت أحلام في تغريدة لها على "تويتر"، قائلة "اللهم احفظ العراق الحبيب"، لتعرب من خلالها عن تمنياتها باستقرار دولة العراق.
وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين. سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.
جاء ذلك بعد يومين من اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد والتي تحولت إلى العنف.
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