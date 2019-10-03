بالفيديو: كيم كارداشيان تتسبب بأزمة بين احلام وزوجها

توعدت المطربة الإماراتية، أحلام، زوجها القطري، مبارك الهاجري، بسبب نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان.
فوجئت أحلام بأن زوجها أبدى إعجابه بصورة لكيم كارداشيان عبرموقع "إنستغرام"، لتنشر في المقابل فيديو طريف عبر حسابها على موقع "سناب شات"، وهي تصرخ فيه قائلة "يا ويلك مني، هذه الصورة مسوي عليها لايك، مبارك، أبو محمد وينك أنت في البيت أنا اليوم جايه".
تواصل أحلام التحكيم في الموسم الخامس من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، إلى جانب راغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي.
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