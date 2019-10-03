فنانة كويتية تفضح برنامج رامز جلال (فيديو)

قالت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، خلال استضافتها في برنامج "ع السيف"، على قناة "الكويتية": "لأول مرة أقولها، اللي مستلم فلوس ما يفضح الناس"، مؤكدة أن الجميع يعلم أنه برنامج كاميرا خفية.

وأكدت "الشعيبي" علمها المسبق بتصوير برنامج مقالب لرامز جلال، قائلة: "كنت أدري أنها كاميرا خفية، لكن شو هي ما كنت أدري".