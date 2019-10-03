فنانة كويتية تفضح برنامج رامز جلال (فيديو)

انتقدت فنانة كويتية شهيرة، الفنانين الذين يهاجمون برامج مقالب رامز جلال، كاشفة أن جميع الضيوف يتقاضون أجرا نظير الظهور ضيوفا فيها.
وأكدت "الشعيبي" علمها المسبق بتصوير برنامج مقالب لرامز جلال، قائلة: "كنت أدري أنها كاميرا خفية، لكن شو هي ما كنت أدري".
وكانت هيا الشعيبي، من بين ضحايا برنامج مقالب "رامز بيلعب بالنار"، الذي عرض في رمضان 2016، وتم تصويره في المغرب.
يشار إلى أن أحدث برامج مقالب رامز جلال هو "رامز في الشلال"، والذي عرض في شهر رمضان هذا العالم، وتم تصويره في إندونيسيا.
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