مشجع إنجليزي: محمد صلاح ألهمني لاعتناق الإسلام

قال بين بيرد، وهو مشجع لنادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، لصحيفة "الغارديان" إن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول لعب دورا كبيرا في اعتناقه للدين الإسلامي.

وأوضح المشجع للصحيفة قائلا "كثير من أصدقائي لا يصدقون اعتناقي للدين الإسلامي، صحيح لم أتغير كثيرا، لكن اعتناقي للإسلام، جعل قلبي أنقى، حيث أسعى جاهدا للتغير من سلوكاتي خاصة عند حضوري لمباريات فريقي".



وأردف "كانت أفكاري حول الإسلام تتلخص في أن معتنقيه ليسوا مواكبين للعصر، وأنهم لم يستطيع الاندماج مع العالم، كل ما أرادوه أخذ السلطة فقط، كنت كانت لدى كراهية تجاههم، فالصورة التي كونتها عنهم شكلتها أحزاب متطرفة دعمت رؤيتي تجاههم، وعلى الرغم من أفكاري المريعة إلا أنني لم أقلها لمسلم إطلاقاً لم أكن أعرف مسلما من قبل".

ما أسهم في تغيير نظرة المشجع تجاه الإسلام والمسلمسن هي دراساته حول الشرق الأوسط في جامعة ليدز، حيث كان يتوجب عليه كتابة بحث وطلب منه أستاذه كتابة بحث عن أغنية محمد صلاح.



ويقول المشجع بيرد "كنت أعرف هذه الأغنية ومعجبا بها لكني لم أفكر بها ضمن بحثي، أخيرا وجدت سؤالا ملائما لبحثي وهو كالتالي (محمد صلاح هدية من الله، هل استطاع صلاح إشعال النقاش لمحاربة أعداء الإسلام في الأوساط السياسة)".

وكانت أغنية صلاح تتضمن جزءا يقول "إذا سجل مزيدا من الأهداف سأصبح مسلما أيضا"، حول هذا يقول المشجع "هذا الجزء من الأغنية دخل قلبي"

واختتم المشجع بيرد "دراستس الجامعية كانت المرة الأولى التس أتعلم فيها شيئا عن الإسلام، فس جامعتي سنحت لي الفرصة مقابلة العديد من طلاب المملكة العربية السعودية، كنت أظن بأنهم أشرار يحملون سيوفهم لكنهم كانوا أجمل وألطف الأشخاص الذين قابلتهم، الآن أصبح خمس سكان العالم أخوة وأخوات لي".