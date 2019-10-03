أكيد مش أوسخ منك... لمن وجهت هيفا وهبي هذه العبارة؟

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، سؤالًا على جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير (إنستجرام)، تتسائل فيه عن نوايا البشر.
هذا و تفاعل الجمهور مع النجمة اللبنانية وردت على بعضهم، إلا أن إحدى المتابعات لم تعلق على الإطلالة أو أي شيء بل اكتفت بسب هيفاء مباشرة بلفظ خارج قائلة لهيفاء: (أنت وسخة) لترد عليها الفنانة: (أكيد أكيد مش أوسخ منك!).
ويبدو أن سبب طرح هيفاء وهبي للسؤال لم يأت من فراغ، فدائمًا ما تتحدث فى منشوراتها عن أزمة الثقة والصداقة، والتي دائمًا ما تثير الجدل.
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