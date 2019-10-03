نقابة المعلمين في الاردن تعلق الإضراب المفتوح

غير أن النقابة سارعت إلى الإعلان عن إضراب جديد يبدأ الأحد المقبل إذا لم تستجب الحكومة الأردنية لمطالبها حتى مساء السبت، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بتعليق الإضراب، وهو القرار الذي رضخت له النقابة وأعلنت عن تعليق العمل فيه، لكن مع الإعلان عن دخول إضراب جديد حيز التنفيذ يوم الأحد في حال لم تسفر مفاوضات مزمع إجراؤها يومي الجمعة والسبت عن استجابة من الحكومة لمطالب نقابة المعلمين الأردنيين.



ويأتي قرار النقابة هذا بعد أن أعلنت في أواخر سبتمبر الماضي عزمها الطعن على قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب، واستمرارها فيه، مشيرة إلى أنها ستطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا.

ورغم إعلان نقابة المعلمين الاستمرار بوقف العمل في بداية أكتوبر الجاري، فإن بعض المدارس الأردنية عمدت إلى كسر الإضراب الذي تنفذه نقابة المعلمين للأسبوع الرابع.

ومع ذلك، فقد استمرت الكثير من المدارس في الإضراب استجابة لقرار نقابة المعلمين.



وفي الأول من أكتوبر، قالت وزارة التربية والتعليم الأردنية إن الدارسة انتظمت بشكل كلي أو جزئي في أكثر من 1000 مدرسة، بعد قرار الوزارة دعوة أولياء أمور الطلبة ومدراء المدارس والمعلمين استئناف الدراسة، امتثالا لقرار المحكمة الإدارية.