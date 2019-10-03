مصادر قضائية سودانية: اتجاه لتأجيل جلسة محاكمة البشير

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العين الإخبارية - مها التلب - الخرطومالخميس 2019/10/3 10:10 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قفص الاتهام
أكدت مصادر سودانية مطلعة، لـ"العين الإخبارية"، وجود اتجاه قوي لتأجيل جلسة محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، التي كانت مقررة السبت المقبل.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن جلسة محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ربما تؤجل بناء على طلبات الفحص التي قدمها الدفاع إلى المحكمة في الجلسة الماضية ورفضت.
وكانت هيئة الدفاع تقدمت، أمس الأربعاء، بطلب فحص وفقاً لنص المادة (١٨٨) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم.
وتتعلق طلبات الفحص بإعادة تلاوة ورقة الاتهام على موكلها البشير بعد التعديل، مستندة في طلبها على أحكام المادة 147/2من قانون الإجراءات الجنائية 1991م.
بجانب الطلب الثاني، بأن الاتهام الذي وجهته المحكمة لموكلهم تحت نص المادة (6ج) من قانون الثراء الحرام والمشبوه جاءت مطلقة، وغير محدودة العناصر.
وكان البشير قد مثل، السبت الماضي، أمام المحكمة للمرة السادسة على التوالي، لمواصلة محاكمته بتهم ارتكاب جرائم فساد مالي.
وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.
وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية في العاصمة الخرطوم.
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