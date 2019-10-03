مسلحون يختطفون 6 تلميذات في نيجيريا

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رويترزالخميس 2019/10/3 09:36 م بتوقيت أبوظبي
بوكو حرام تواصل إرهابها في نيجيريا
قالت الشرطة النيجيرية، الخميس، إن مسلحين اختطفوا 6 تلميذات واثنين من الموظفين في مدرسة داخلية في شمال نيجيريا.
وأضافت الشرطة أن التلميذات والموظفين اختطفوا في وقت مبكر من داخل مدرسة بمنطقة نائية في ولاية كادونا، ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن الاختطاف.
وتنشط جماعة بوكو حرام وفرع من تنظيم داعش في شمال نيجيريا لكن قيام جماعات مسلحة أخرى بالاختطاف أمر شائع أيضا وأغلبها يكون بهدف الحصول على فدية.
وقالت الشرطة، في بيان: "السلطات لا تدخر جهدا من أجل تأمين إطلاق سراح كل الضحايا دون أن يصيبهم أذى".
ولا تزال نحو 100 فتاة من بين أكثر من 270 تلميذة خطفتهن بوكو حرام من بلدة شيبوك في 2014 رهن الاحتجاز لدى الجماعة.
وحررت الشرطة في مدينة كادونا الأسبوع الماضي مئات الرجال والصبية من مدرسة يديرها متطرفون تعرضوا فيها للضرب وإساءة المعاملة.
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