البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة العراق "فورا"

دعت البحرين، الخميس، مواطنيها الموجودين بالعراق إلى ضرورة المغادرة فورا، مطالبة كذلك بتجنب السفر إلى هذا البلد في الوقت الراهن.

وأرجعت الخارجية البحرينية، في بيان لها، هذا القرار إلى الظروف الأمنية التي يمر بها العراق، بالتزامن مع مظاهرات واسعة، وضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم.

وشددت على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن الشرطة العراقية، فإن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 27 شخصاً، منذ الثلاثاء الماضي، في اليوم الثالث من المظاهرات الدامية بالعاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة.

والثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اندلعت احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

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وبدأت القوات الأمنية العراقية، فجر الأربعاء، بالانتشار المكثف في شوارع بغداد وعزلتها عن باقي مدن العراق.

كما قطع الأمن العراقي الجسر الجمهوري المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، والتي تحتضن المقرات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، ومنعت المتظاهرين من الدخول إلى ساحة التحرير مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.





وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية تحذيرا للمسافرين إلى العراق، في ظل احتجاجات داخلية اندلعت منذ مطلع الشهر الجاري.

وشهد العراق، اليوم، انقطاعا بخدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع احتجاجات واسعة.

ونددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق باستخدام القوات الأمنية العنف لتفريق المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات الأخرى، للمطالبة بالإصلاح والخدمات.

وفرضت السلطات العراقية حظراً للتجوال في محافظتي بابل والنجف الأشرف، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى إشعار آخر.