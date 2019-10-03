صحيفة أمريكية: استهداف تركيا لأكراد سوريا يثير قلق ترامب

يشعر المسؤولون الأمريكيون بقلق بالغ متزايد إزاء شن تركيا عملية توغل كبيرة في شمال سوريا، ما يهدد بحدوث صدام مع المقاتلين الأكراد ودفاع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سحب القوات الأمريكية من سوريا لتجنب النزاع.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير نشرته الخميس، أن سحب القوات الأمريكية من سوريا من شأنه إنهاء القتال ضد داعش، وسيعرقل الجهود المستمرة لتقويض التنظيم، والذي فقد خلافته المزعومة ولكن المسؤولين الأمريكيين لا يزالون يعتبرونه "شبكة إرهابية قادرة على النجاة لا تزال بإمكانها شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها".

وأوضحت الصحيفة أن الأكراد حلفاء للولايات المتحدة، ولكنهم في عداء مع تركيا منذ فترة طويلة، فتركيا تعتبر القوات الكردية في سوريا جماعة إرهابية، بينما يقول المسؤولون الأمريكيون إن المقاتلين الأكراد كان لهم دور أساسي في نجاح الولايات المتحدة في دحر داعش في جميع أنحاء سوريا.

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وأشارت الصحيفة إلى التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع بأن هناك أدلة متزايدة بشأن استعداد تركيا لإدخال قوات إلى شمال سوريا، الخطوة التي قد تُعرض القوات الأمريكية المتبقية للخطر.

وعلق أحد المسؤولين على المعضلة التي قد تواجه صانعي السياسة في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة قائلا: "الوضع سيئ للغاية، إنه حقاً قبيح، ربما لا يكون هناك خيار سوى الرحيل".

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأتراك لم يقدموا إجابات على أسئلة بشأن خططهم العسكرية، مشيرة إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام البرلمان الثلاثاء الماضي بأن بلاده ليس لديها خيار سوى التصرف بمفردها لإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا.

وقالت إن المسؤولين الأمريكيين لديهم مخاوف عميقة بشأن سحب القوات الأمريكية وترك الحلفاء الأكراد أمام مصير مجهول، الخطوة التي من شأنها أن تبعث برسالة تشاؤم بشأن موثوقية الولايات المتحدة لدى شركائها الحاليين والمحتملين في جميع أنحاء العالم.