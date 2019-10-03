27 قتيلا بمظاهرات العراق.. وترحيب أممي بتفاوض الحكومة مع المحتجين

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق، الخميس، إلى 27 قتيلا على الأقل، بحسب ما نقلته "رويترز" عن الشرطة ومسعفين.

من جانبها، رحبت الأمم المتحدة، اليوم، بقرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بالتفاوض مع المتظاهرين.

وقبل ساعات، أعلنت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي، دخلوها في مفاوضات مباشرة مع ممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بمطالبهم المشروعة.

والثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اندلعت احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

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وبدأت القوات الأمنية العراقية، فجر الأربعاء، بالانتشار المكثف في شوارع بغداد وعزلها عن باقي مدن العراق.





كما قطع الأمن العراقي الجسر الجمهوري المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، والتي تحتضن المقرات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، ومنعت المتظاهرين من الدخول إلى ساحة التحرير مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ودعت البحرين، الخميس، مواطنيها الموجودين بالعراق إلى ضرورة المغادرة فورا، مطالبة كذلك بتجنب السفر إلى هذا البلد في الوقت الراهن.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية تحذيرا للمسافرين إلى العراق، في ظل احتجاجات داخلية اندلعت منذ مطلع الشهر الجاري.