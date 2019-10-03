مصر تطلق سراح الأجانب الموقوفين في الأحداث الأخيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أخلت النيابة العامة المصرية، الخميس، سبيل المتهمين الأجانب الذين ضبطوا خلال الأحداث الأخيرة، الخاصة بالتحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة.

وأصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه: "إلحاقا للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول الماضي بشأن إجراء التحقيقات في وقائع التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة، حيث أجرت النيابة العامة التحقيقات مع عدد من المتهمين الأجانب الذين ضبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر الأخيرة".

وأضاف البيان: "أن النيابة العامة استجوبت المتهمين الأجانب، ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وقيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكية بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة."

وتابع: "أن النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، ثم تقدمت سفارات الدول التي يحمل المتهمون جنسياتها بطلب إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، وتعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد، وبناء عليه فقد أصدرت النيابة العامة قرارها بإخلاء سبيلهم".

وتجاوزت مصر مؤخرا دعوات تحريضية للتظاهر أطلقتها أبواق الإخوان الإرهابية، بسبب وعي المصريين الذين نظموا مسيرات الجمعة الماضية في مختلف المحافظات تأييدا لاستقرار الدولة ومؤسساتها.