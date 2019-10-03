مسؤول عراقي: مقتل 6 متظاهرين بـ"ذي قار" جنوبي البلاد

حشد كبير من المتظاهرين في العراق

أكد مسؤول عراقي، الخميس، مقتل 6 متظاهرين بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقبل الإعلان عن هؤلاء القتلى الست، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 19 شخصاً، منذ الثلاثاء الماضي، في اليوم الثالث من المظاهرات الدامية بالعاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة.

والثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اندلعت احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وبدأت القوات الأمنية العراقية، فجر الأربعاء، بالانتشار المكثف في شوارع بغداد وعزلتها عن باقي مدن العراق.

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كما قطع الأمن العراقي الجسر الجمهوري المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، والتي تحتضن المقرات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، ومنعت المتظاهرين من الدخول إلى ساحة التحرير مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية تحذيرا للمسافرين إلى العراق، في ظل احتجاجات داخلية اندلعت منذ مطلع الشهر الجاري.





وشهد العراق، اليوم، انقطاعا بخدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع احتجاجات واسعة.

ونددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق باستخدام القوات الأمنية العنف لتفريق المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات الأخرى، للمطالبة بالإصلاح والخدمات.

وفرضت السلطات العراقية حظراً للتجوال في محافظتي بابل والنجف الأشرف، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى إشعار آخر.