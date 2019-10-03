انت الان تتابع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة ستقيم في مكتبها في بروكسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية الألمانية اورسولا فون دير لايين

قررت الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية الألمانية اورسولا فون دير لايين (60 عاما) الإقامة في غرفة صغيرة جهزت لها إلى جانب مكتبها في الطابق الثالث عشر من مبنى المفوضية في بروكسل، كما أعلن مكتبها لوكالة فرانس برس الخميس، بدلا من استئجار شقة.

وقال مساعدوها "يمكننا التأكيد أن السيدة فون دير لايين طلبت تجهيز مسكن لها في مكان تبلغ مساحته 25 مترا مربعا الى جانب مكتبها حين تمضي لياليها في بروكسل" مؤكدين بذلك معلومات كانت أوردتها مجلة "دي فيلت" الألمانية.

وستتولى فون دير لايين مهامها رسميا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر. وأوضح مساعدوها أن "منزلها سيبقى في هانوفر، وقررت الانتقال الى هذه الشقة الصغيرة في المبنى المؤمن للمفوضية بدلا من استئجار شقة او الاقامة في فندق. والى جانب الأمن فان هذا الخيار له فوائد عملية لانه يجنبها ازدحام السير في بروكسل".

وكان سلفها جان كلود يونكر (64 عاما) والمتحدر من لوكسمبورغ احتفظ بمنزله في لوكسمبورغ وفضل "استئجار شقة مساحتها 50 مترا مربعا في فندق لقاء 3250 يورو شهريا"، كما كان أعلن في مقابلة مع صحيفة "بيلد ام سونتاغ" في وقت سابق هذه السنة.

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وأضاف انذاك أن "رئيس المفوضية الأوروبية لا يحظى بمسكن رسمي ضمن مهامه" وكذلك رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وتابع "لكن الأمين العام لحلف شمال الاطلسي يقيم في قصر يدعونا اليه في بعض الأحيان من أجل أخذ قسط من الراحة. كل السفراء أيضا لديهم مقارهم".

وقال جان كلود يونكر إن "مهام رئيس المفوضية الأوروبية هي وظيفة بدوام كامل تمتد على مدى 18 ساعة في اليوم".

وراتب المفوضة الأوروبية يبلغ 28 ألف يورو شهريا وتتلقى علاوة سكن بقيمة 4185 يورو، ولم يتضح على الفور ما اذا ستتمكن من طلب هذا المبلغ إذا كانت تقيم في مكتبها.